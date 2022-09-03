Сентябрь, 03 в 20:37

Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) вновь потеряла связь со своей последней оставшейся основной внешней линией электропередачи, но объект продолжает подавать электроэнергию в сеть по резервной линии.

Об этом сообщили в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ).

В организации отмечают, что четвертая действующая линия электропередачи 750 киловольт (кВ) на ЗАЭС вышла из строя менее чем через 48 часов после того, как генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси в четверг учредил присутствие миссии Агентства по поддержке и оказанию помощи ЗАЭС. Три другие были потеряны ранее во время конфликта.

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Эксперты МАГАТЭ, присутствующие сейчас на атомной станции, узнали, что резервная линия 330/750 кВ, соединяющая объект с близлежащей тепловой электростанцией, подает электроэнергию, вырабатываемую ЗАЭС, во внешнюю сеть.

— Эта же резервная линия может обеспечить резервное электроснабжение ЗАЭС в случае необходимости, — уточнили в организации по атомному надзору ООН.

Кроме того, руководство станции сообщило группе МАГАТЭ, что один из двух действующих энергоблоков ЗАЭС был отключен сегодня во второй половине дня из-за ограничений в сети. Этот же пятый энергоблок был отключен 1 сентября из-за внутреннего электрического сбоя, но на следующий день он был вновь подключен.

Один реактор по-прежнему работает и производит электроэнергию как для охлаждения и других основных функций безопасности на площадке, так и для домашних хозяйств, заводов и других потребителей через сеть.

— Наша команда на месте получила прямую, быструю и надежную информацию о последних значительных событиях, влияющих на внешнюю энергетическую ситуацию на станции, а также об оперативном состоянии реакторов. Мы уже имеем лучшее представление о функциональности резервной линии электропередачи, соединяющей объект с сетью. Это крайне важная информация для оценки общей ситуации на станции, — сказал генеральный директор Гросси.

При этом Гросси добавил, что МАГАТЭ остается в тесном контакте со своими украинскими коллегами и продолжает получать от них ценную информацию о ситуации.

— Огромная ценность того, что МАГАТЭ наконец-то постоянно присутствует на Запорожской атомной электростанции, уже совершенно очевидна. Это меняет игру, — добавил Рафаэль Гросси он.

Ранее президент Европейского Совета Шарль Мишель обсудил ситуацию на Запорожской атомной электростанции с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, в ходе чего заявил, что на станции нужно постоянное присутствие агентства ООН по ядерному надзору.