Візит МАГАТЕ на ЗАЕС: чи варто чекати на вагомі зрушення

Місія МАГАТЕ відвідала Запорізьку АЕС, де вже майже півроку російські окупанти тримають у заручниках співробітників підприємства. Ба більше, останнім часом росіяни сильно обстрілювали ЗАЕС, а це ядерна загроза не лише Україні, а всьому світу. Проте довгоочікувана інспекція тривала лише дві години, всюди – у супроводі представників «Росатому».

– Ми бачили воєнні дії навколо АЕС. Я і моя команда на власні очі бачили пробоїни, сліди від обстрілів на будівлях. Фізична цілісність об’єкта була порушена не один, а кілька разів. Військова активність та операції посилюються, і це мене дуже турбує, – розповідає генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Ґроссі.

Під час інспекції росіяни всіляко намагалися переконати експертів, що це начебто українська сторона ставить безпеку на станції під загрозу. Інспектори поцікавились, чому ракети, що влучили поблизу АЕС, розташовані так, наче обстріл здійснювався з тимчасово окупованої території. Росіяни почали розказувати, ніби Україна обстрілює ракетами, які перед влучанням розвертаються на 180 градусів.

Очільник МАГАТЕ Рафаель Ґроссі, який керував інспекцією, вже повернувся до Австрії, де розташована штаб-квартира організації і дав пресконференція. Повідомив, що двоє експертів МАГАТЕ залишатимуться на станції на постійній основі. Запевнив – попри коротке перебування на ЗАЕС, інспектори побачили усе, що хотіли, ними не маніпулюють.

Водночас Ґроссі визнав – перед їхнім візитом окупанти вивели зі станції частину своїх сил. До російських військових, щоб поспілкуватися, експертів не допустили. Атмосферу на станції Ґроссі прокоментував неоднозначно

– У Запоріжжі ми маємо унікальну, безпрецедентну ситуацію, коли українська АЕС контролюється російськими окупаційними силами. Там виникла ситуація, коли поруч існують оператори, – українські люди – працівники та профексперти, які працювали там, а тепер присутні також російські ядерники та військові сили, – каже очільник МАГАТЕ.

Наразі загарбники відмовляються виводити звідти солдатів і техніку. Світ на демілітаризації ЗАЕС наполягає не достатньо рішуче. І поки МАГАТЕ готує свої офіційні висновки, Кремль продовжує пропагандистську кампанію – скликає на 6 вересня засідання Ради безпеки ООН через ситуацію на станції та вимагає там особистого звіту Ґроссі за присутності генерального секретаря організації Антоніу Гутерріша. У той самий час, українська влада організувала на Запоріжжі роздачу таблеток йодиду калію – на випадок витоку радіації на АЕС. Цей препарат знижує ризик раку щитоподібної залози. Місцеві сподіваються, що до найстрашнішого все-таки не дійде.

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