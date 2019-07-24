Владельцам ID-карт отказывают в кредитах и не выдают дипломы – причины

Не принимают ID-карту, если к ней нет приложения. С такой проблемой часто сталкиваются украинцы. Не могут зарегистрироваться или взять кредит. Студенты в соцсетях жалуются, что справку требуют при выселении из общежитий и получении диплома. Эту бумажку требуют практически везде.

Банки обязаны принимать документы у лиц, если нет справки о регистрации места жительства. Это касается и других учреждений, – уверяют в миграционной службе.

Говорят: даже не предлагают делать справок, чтобы не тратить лишней бумаги и приучить украинцев, что карта – полноценный документ. А министр юстиции тем, кому отказали в обслуживании, советует жаловаться в полицию.

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В карточке зашифрованы не только место регистрации, но и данные о других документах, которые вы имеете – свидетельство о рождении, загранпаспорт. Кстати, чтобы открыть страницу, не обязательно иметь специальное устройство. Ее может считать терминал для расчета банковской карточкой или даже смартфон. Специальное приложение можно бесплатно скачать на сайте Полиграфкомбината Украина.

Паспортов-книжечек с прошлого года уже не выдают. Стоит ID-карта 345 грн., но придется подождать до 20 дней. Если документ нужен срочно – готовьте 471 грн. Однако первый в жизни паспорт, который получают в 14 лет – бесплатный.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как оформить ID-паспорт.

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