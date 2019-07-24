Власникам ID-карток відмовляють у кредитах і не видають дипломи – причини

Не приймають ID-картку, якщо до неї немає додатку. З такою проблемою часто стикаються українці. Не можуть зареєструватись чи взяти кредит. Студенти у соцмережах скаржаться, що довідку вимагають під час виселення з гуртожитків та отримання диплома. Цей папірець вимагають практично всюди.

Банки зобов’язані приймати документи в осіб, якщо немає довідки про реєстрацію місця проживання. Це стосується й інших установ, – запевняють у міграційній службі.

Кажуть: навіть не пропонують виробляти довідок, щоб не витрачати зайвого паперу та привчити українців, що картка – повноцінний документ. А міністр юстиції тим, кому відмовили в обслуговуванні, радить скаржитися до поліції.

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У картці зашифровані не лише місце реєстрації, але й дані про інші документи, які ви маєте – свідоцтво про народження, закордонні паспорти. До речі, щоб відкрити сторінку, не обов’язково мати спеціальний пристрій. ЇЇ може зчитати термінал для розрахунку банківською карткою чи навіть смартфон. Спеціальний додаток можна безкоштовно завантажити на сайті Поліграфкомбінату Україна.

Паспортів-книжечок з минулого року вже не видають. Коштує ID-картка 345 грн., але доведеться почекати до 20 днів. Якщо документ потрібен терміново – готуйте 471 грн. Проте перший у житті паспорт, який отримують у 14 років – безкоштовний.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як оформити ID-паспорт.

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