Вода отравлена, на деревьях накипь: экологическое бедствие на Ивано-Франковщине

Экологическое бедствие в селе Стриганцы на Ивано-Франковщине. Люди страдают от карьера по добыче известняка.

Белый налет не только на подоконнике – каждый день он припорашивает овощи, фрукты, белье и люди дышат этим нечистым воздухом – выбросы идут с известнякового карьера.

Еще большая проблема с водой, ее привозят из источников. Потому что собственную из-за известняковой накипи пить невозможно, он буквально уничтожает бытовую технику. Вода не пригодна к использованию, заявила через неделю после анализов Госпродпотребслужба. Причина экологической катастрофы – местный карьер.

Кроме того, владельцы ископаемых должны свои грузовики направить по объездной, чтобы не наносить вред жителям. Но и дорога разбита. И еще в 2011 году бизнесмены пообещали ее отремонтировать, но так и не выполнили свои обязательства. А сейчас вообще решили – зачем ездить по плохой магистрали, если легче направить фуры по хорошей дороге через центр села. Люди вышли на протест, уже в пятый раз.

Ежедневно по сельской дороге едут перегруженные известняком тяжеловесы. Они еще и мост разрушают. Специалисты Укртрансбезопасности зафиксировали, сколько еще мост выдержит перегруженных фур – неизвестно.

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Владельцы карьера про обещание о ремонте дороги не вспоминают, кроме того обязывали на социальные нужды села, в частности, на ремонт дорог, выделить 120 тыс. грн, а дали только 20 тыс. И об экологических стандартах тоже не говорят. Зато строят еще и печки, где будут выжигать известняк.

Селяни опасаются, что экологическая ситуация станет критической

Директор предприятия с журналистами не встретился, потому что в командировке. По телефону заверил, карьер все социальные соглашения выполняет. За два года в два сельсовета заплатили более 3,5 млн грн. Куда сельские головы тратят эти деньги – не знает. Впрочем, признает, печи на территории карьера таки строят.

Разрешение на строительство печей селяни не давали – только на добычу. За свое право на чистый воздух обещают бороться всей громадой.

Факты ICTV ранее писали о том, что в Ужгороде назревает экологическая катастрофа из-за мусора.

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