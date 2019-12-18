Вода отруйна, на деревах накип: екологічне лихо на Івано-Франківщині

Екологічне лихо у селі Стриганці на Івано-Франківщині. Люди потерпають від кар’єра з видобутку вапняку.

Білий наліт не лише на підвіконні – кожен день він припорошує на городину, садовину, білизну і люди дихають цим нечистим повітрям – викиди йдуть з вапнякового кар’єру.

Ще більша проблема з водою, її привозять з джерел. Бо власну через вапняковий накип пити неможливо, він буквально нищить побутову техніку. Вода не придатна до використання, заявила через тиждень після аналізів Держспоживслужба. Причина екологічної катастрофи – місцевий кар’єр.

Окрім того, власники копалин мали б свої вантажівки направити по об’їзній, щоб не завдавати шкоди мешканцям. Але та дорога розбита. І ще 2011 року бізнесмени пообіцяли її відремонтувати, але так і не виконали свої зобов’язання. А нині взагалі вирішили – навіщо їздити по поганій магістралі, якщо легше спрямувати фури по гарній дорозі через центр села. Люди вийшли на протест, вже вп’яте.

Щодня сільською дорогою їдуть перевантажені вапняком важковаговики. Вони ще й міст руйнують. Фахівці Укртрансбезпеки зафіксували, скільки ще міст витримуватиме перевантажені фури – невідомо.

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Власники кар’єру про обіцянку ремонту дороги не згадують, окрім того зобов’язували на соціальні потреби села, зокрема, на ремонт доріг, виділити 120 тис. грн, а дали лише 20 тис. І про екологічні стандарти теж не говорять. Натомість будують ще й пічки, де випалюватимуть вапняк.

Селяни побоюються, що екологічна ситуація стане критичною

Директор підприємства з журналістами не зустрівся, бо у відрядженні. Телефоном запевнив, кар’єр усі соціальні угоди виконує. За два роки до двох сільрад заплатили понад 3,5 млн грн. Куди сільські голови витрачають ці гроші – не знає. Утім, визнає, печі на території кар’єру таки будують.

Дозвіл на будівництво печей селяни не давали – лише на видобуток. Своє право на чисте повітря обіцяють виборювати всією громадою.

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