Водителю, взявшему вину за ДТП с кортежем Ярославского, грозит до трех лет

Полиция установила личность погибшего в ДТП с участием кортежа Александра Ярославского, которое произошло вечером 9 февраля на трассе в Харьковской области вблизи Чугуева. Им оказался 36-летний житель Чугуевского района.

Водителю, взявшему на себя вину, объявили подозрение в сокрытии преступления. Ему грозит до трех лет, а подозрение в совершении ДТП будет снято, сообщили в Киевском районном суде Харькова.

Министр внутренних дел Денис Монастырский объяснил, что мужчина на момент аварии находился в другом месте.

Поэтому из-за вероятной попытки фальсификации был уволен начальник полиции Харьковщины Станислав Перлин.

Делом относительно сокрытия фактов аварии теперь занимается ГБР. По словам генпрокурора Ирины Венедиктовой, само ДТП будет расследовать следственное управление Нацполиции, и она лично взяла под контроль процесс. Добавила, что поспешный выезд бизнесмена Ярославского из страны выглядит странно, и пообещала честное расследование.

– Целью следствия будет установление объективных обстоятельств дела, поэтому в этой ситуации будут допрошены все лица, возможно, имеющие отношение к ситуации, и будут допрошены лица, имеющие доступ к автомобилю, – рассказал спикер прокуратуры Харьковской области Дмитрий Чубенко.

Ночью 9 февраля на трассе вблизи Чугуева Харьковской области насмерть сбили пешехода, водитель с места аварии скрылся.

На месте были найдены номера – такие есть и в кортеже бизнесмена Александра Ярославского. На видео с уличных камер зафиксировано, как машины сопровождения возвращаются в Чугуев через две минуты после аварии. Вызвали на допрос и самого Ярославского.

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