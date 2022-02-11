Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Видео / Происшествия

Водителю, взявшему вину за ДТП с кортежем Ярославского, грозит до трех лет

Оксана Гутцайт

Полиция установила личность погибшего в ДТП с участием кортежа Александра Ярославского, которое произошло вечером 9 февраля на трассе в Харьковской области вблизи Чугуева. Им оказался 36-летний житель Чугуевского района.

Водителю, взявшему на себя вину, объявили подозрение в сокрытии преступления. Ему грозит до трех лет, а подозрение в совершении ДТП будет снято, сообщили в Киевском районном суде Харькова.

Министр внутренних дел Денис Монастырский объяснил, что мужчина на момент аварии находился в другом месте.

Поэтому из-за вероятной попытки фальсификации был уволен начальник полиции Харьковщины Станислав Перлин.

Делом относительно сокрытия фактов аварии теперь занимается ГБР. По словам генпрокурора Ирины Венедиктовой, само ДТП будет расследовать следственное управление Нацполиции, и она лично взяла под контроль процесс. Добавила, что поспешный выезд бизнесмена Ярославского из страны выглядит странно, и пообещала честное расследование.

– Целью следствия будет установление объективных обстоятельств дела, поэтому в этой ситуации будут допрошены все лица, возможно, имеющие отношение к ситуации, и будут допрошены лица, имеющие доступ к автомобилю, – рассказал спикер прокуратуры Харьковской области Дмитрий Чубенко.

Ночью 9 февраля на трассе вблизи Чугуева Харьковской области насмерть сбили пешехода, водитель с места аварии скрылся.

На месте были найдены номера – такие есть и в кортеже бизнесмена Александра Ярославского. На видео с уличных камер зафиксировано, как машины сопровождения возвращаются в Чугуев через две минуты после аварии. Вызвали на допрос и самого Ярославского.

Читайте
ДТП с кортежем Ярославского: проходят обыски, уволен начальник полиции

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Сил более чем достаточно: Данилов о защите Харькова в случае российской агрессии
Сил более чем достаточно: Данилов о защите Харькова в случае российской агрессии
Залили красной краской: в Харькове вандалы повредили памятник УПА
Залили красной краской: в Харькове вандалы повредили памятник УПА
ДТП с кортежем Ярославского: проходят обыски, уволен начальник полиции
ДТП с кортежем Ярославского: проходят обыски, уволен начальник полиции
После продолжительной болезни скончалась невестка Геннадия Кернеса
После продолжительной болезни скончалась невестка Геннадия Кернеса
Зацепило фурой: в Днепре монтажники вылетели из автовышки, один из них в реанимации
Зацепило фурой: в Днепре монтажники вылетели из автовышки, один из них в реанимации
Въехал в толпу и травмировал 6 человек: в Луцке суд отправил в СИЗО 16-летнего
Въехал в толпу и травмировал 6 человек: в Луцке суд отправил в СИЗО 16-летнего
В Слуге народа ждут, пока Трухин сам сдаст мандат
В Слуге народа ждут, пока Трухин сам сдаст мандат
Смял Audi, Toyota, Mitsubishi, Hyundai, ВАЗ: в Борисполе водитель въехал в 5 автомобилей
Смял Audi, Toyota, Mitsubishi, Hyundai, ВАЗ: в Борисполе водитель въехал в 5 автомобилей
Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка