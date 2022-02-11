Водієві, який взяв провину за ДТП із кортежем Ярославського, загрожує до трьох років

Поліція встановила особу загиблого в ДТП за участі кортежу Олександра Ярославського, яка сталася ввечері 9 лютого на трасі в Харківській області поблизу Чугуєва. Ним виявився 36-річний житель Чугуївського району.

Водієві, який взяв на себе провину, оголосили підозру в приховуванні злочину. Йому загрожує до трьох років, а підозру в скоєнні ДТП буде знято, повідомили в Київському районному суді Харкова.

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський пояснив, що чоловік на момент аварії перебував в іншому місці.

Тому через ймовірну спробу фальсифікації було звільнено начальника поліції Харківщини Станіслава Перліна.

Справою щодо приховування фактів аварії тепер займається ДБР. За словами генпрокурора Ірини Венедіктової, саму ДТП розслідуватиме слідче управління Нацполіції, і вона особисто взяла під контроль процес. Додала, що поспішний виїзд бізнесмена Ярославського з країни має дивний вигляд, і пообіцяла чесне розслідування.

– Метою слідства буде встановлення об’єктивних обставин справи, тому в цій ситуації будуть допитані всі особи, які, можливо, мають причетність до ситуації, і будуть допитані особи, які мають доступ до автомобіля, – розповів речник прокуратури Харківської області Дмитро Чубенко.

Вночі 9 лютого на трасі поблизу Чугуєва Харківської області на смерть збили пішохода, водій із місця аварії втік.

На місці були знайдені номери – такі є і в кортежі бізнесмена Олександра Ярославського. На відео з вуличних камер зафіксовано, як машини супроводу повертаються до Чугуєва через дві хвилини після аварії. Викликали на допит і самого Ярославського.

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