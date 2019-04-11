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Водопад и лес: как выглядит лучший аэропорт мира в Сингапуре

Сокровище Сингапура – так назвали новый аэропорт города-государства. Здание похоже на гигантский драгоценный камень. Под куполом из стекла и стали – огромный сад и крупнейший искусственный водопад мира.

В центре зала с высоты 40 метров стекает вода. Вокруг настоящие леса с экзотическими растениями, где можно гулять часами. Сотня мостиков и дорожек с лабиринтами и смотровые площадки. Также есть отель, сотни магазинов и ресторанов.

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Автор идеи – известный архитектор Моше Сафди. Стоимость строительства аэропорта – более $1 млрд. Посетить все зоны можно будет с 17 апреля.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что аэропорт Ужгород возобновил работу после 3 лет перерыва.

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