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Аэропорт Борисполь открывает терминал F – дата

31 марта в аэропорту Борисполь откроют терминал F. Из него будут осуществлять полеты 11 авиакомпаний.

борисполь

31 марта в аэропорту Борисполь откроют терминал F. Из него будут осуществлять полеты 11 авиакомпаний, сообщил первый заместитель генерального директора аэропорта Евгений Дыхне, передает LIGA.net.

По его словам, терминал окупит себя, если будет выполнять 15 рейсов в сутки.

Дыхне отметил, что уже набралось достаточное количество авиакомпаний, которые будут выполнять рейсы и обеспечат доход аэропорту.

Авиакомпании Laudamotion, Aigle Azur и Ryanair полностью перенесли свои рейсы в терминал F.

SkyUp Airlines выбрала терминал F в качестве точки базирования.

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Также часть рейсов будут выполнять YanAir, Air Serbia, Bravo Airways, Bukovyna, FANair, IrakyAirways, Wind Rose.

Отмечается, что общий объем расходов на возобновление терминала и его подготовки составил около 100 млн грн.

Дыхне добавил, что между терминалами будет курсировать бесплатный автобус Shuttle Bus.

Ранее Петро Порошенко заявил, что в марте  после трехлетнего перерыва будет восстановлено регулярное авиасообщение с Ужгородом.

Фото: Dreamstime

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