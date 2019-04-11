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Водоспад і ліс: як виглядає найкращий аеропорт світу в Сінгапурі

Скарб Сінгапуру – так назвали новий аеропорт міста-держави. Будівля схожа на гігантський коштовний камінь. Під куполом зі скла і сталі – величезний сад і найбільший штучний водоспад світу.

Посередині зали з висоти 40 метрів стікає вода. Навколо справжні ліси з екзотичними рослинами, де можна гуляти годинами. Сотня місточків і доріжок з лабіринтами і оглядові майданчики. Також є готель, сотні магазинів і ресторанів.

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Автор ідеї – відомий архітектор Моше Сафді. Вартість будівництва аеропорту – понад $1 млрд. Відвідати всі зони можна буде з 17 квітня.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що аеропорт Ужгород відновив роботу після 3 років перерви.

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