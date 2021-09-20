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Юлія Захарченко |

Вогонь гасили всю ніч, учні перейшли на дистанційне навчання: у Чугуєві згоріла школа

У місті Чугуїв Харківської області згоріла будівля загальноосвітньої школи №2 за адресою вулиці Гвардійська, 43. Рятувальники всю ніч намагалися загасити вогонь.

На місце події направили два відділення рятувальної служби на автоцистернах та одне – на автодрабині. Однак цих сил виявилося замало, тож залучили ще відділення на автоцистернах, автодрабині та газодимозахисної служби з Харкова.

Пожежа в Чугуєві: подробиці пожежі в школі

За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, епіцентром пожежі став спортивний зал. Вогонь спалахнув ввечері 19 вересня, а пожежу вдалося ліквідувати лише 20 вересня о 6.30.

Загалом вогонь гасили 50 працівників ДСНС за допомогою 12 одиниць пожежно-рятувальної техніки. Полум’я знищило дах, 500 кв. м приміщення спортзалу та частково двоповерхову будівлю школи.

На щастя, постраждалих немає. Наразі школярі навчатимуться у дистанційному форматі. За попередніми даними, причина виникнення пожежі – коротке замикання електродроту.

За даними ДСНС, за останню добу на території України сталося 130 пожеж, унаслідок яких двоє людей загинуло та ще двоє осіб постраждали.

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