Пожежа в Чугуєві: подробиці пожежі в школі

Вогонь гасили всю ніч, учні перейшли на дистанційне навчання: у Чугуєві згоріла школа
У місті Чугуїв Харківської області згоріла будівля загальноосвітньої школи №2 за адресою вулиці Гвардійська, 43. Рятувальники всю ніч намагалися загасити вогонь.
На місце події направили два відділення рятувальної служби на автоцистернах та одне – на автодрабині. Однак цих сил виявилося замало, тож залучили ще відділення на автоцистернах, автодрабині та газодимозахисної служби з Харкова.
За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, епіцентром пожежі став спортивний зал. Вогонь спалахнув ввечері 19 вересня, а пожежу вдалося ліквідувати лише 20 вересня о 6.30.
Загалом вогонь гасили 50 працівників ДСНС за допомогою 12 одиниць пожежно-рятувальної техніки. Полум’я знищило дах, 500 кв. м приміщення спортзалу та частково двоповерхову будівлю школи.
На щастя, постраждалих немає. Наразі школярі навчатимуться у дистанційному форматі. За попередніми даними, причина виникнення пожежі – коротке замикання електродроту.
За даними ДСНС, за останню добу на території України сталося 130 пожеж, унаслідок яких двоє людей загинуло та ще двоє осіб постраждали.