Пожежа в Чугуєві: подробиці пожежі в школі

Вогонь гасили всю ніч, учні перейшли на дистанційне навчання: у Чугуєві згоріла школа

У місті Чугуїв Харківської області згоріла будівля загальноосвітньої школи №2 за адресою вулиці Гвардійська, 43. Рятувальники всю ніч намагалися загасити вогонь.

На місце події направили два відділення рятувальної служби на автоцистернах та одне – на автодрабині. Однак цих сил виявилося замало, тож залучили ще відділення на автоцистернах, автодрабині та газодимозахисної служби з Харкова.

За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, епіцентром пожежі став спортивний зал. Вогонь спалахнув ввечері 19 вересня, а пожежу вдалося ліквідувати лише 20 вересня о 6.30.

Загалом вогонь гасили 50 працівників ДСНС за допомогою 12 одиниць пожежно-рятувальної техніки. Полум’я знищило дах, 500 кв. м приміщення спортзалу та частково двоповерхову будівлю школи.

На щастя, постраждалих немає. Наразі школярі навчатимуться у дистанційному форматі. За попередніми даними, причина виникнення пожежі – коротке замикання електродроту.

За даними ДСНС, за останню добу на території України сталося 130 пожеж, унаслідок яких двоє людей загинуло та ще двоє осіб постраждали.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.