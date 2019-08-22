Они умерли от удушья! Почему нельзя оставлять ребенка в авто в жару

Почему нельзя ни на минуту оставлять ребенка на солнце, что делать если увидели такого ребенка и не накажут ли вас если разобьете окно самостоятельно.

Мальчику, в закрытой в раскаленной ловушке, повезло – его увидел неравнодушный прохожий. По громкоговорителю в супермаркете вызвали родителей.

А вот двум близнецам из США, которых отец на 8 часов забыл на жаре в машине – никто на спасение не пришел. Дети умерли от удушья. Такие случаи в Америке не единичны. Только в этом году в раскаленных машинах погибли 23 ребенка.

Официально такую ​​гибель называют смертью от гипертермии – перегрева. Под палящим солнцем авто превращается в духовку.

Читайте: Как предсказать смерть в ближайшие 10 лет – ученые разработали тест

Если же вы увидели замкнутого ребенка и он в сознании – успокойте его. Толкните машину, чтобы сработала сигнализация. Вызовите полицию и спасателей.

Операция по освобождению ребенка занимает у спасателей несколько минут.

Если же ребенок без сознания или плохо себя чувствует и времени искать родителей и ждать полицию нет – нужно действовать немедленно.

На самый популярный вопрос – не осудят в таком случае спасителя ребенка за порчу имущества – юрист отвечает: нет. Но для перестраховки позаботьтесь, чтобы ваши действия фиксировались на видео и были свидетели, что вы не хулиганы, а спасаете жизни.

Нерадивых родителей могут наказать за оставление ребенка в опасности. В случае гибели малыша – это до восьми лет тюрьмы.

К слову, как повлиять на пол ребенка – ученые нашли метод.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.