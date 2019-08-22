Вони померли від задухи! Чому не можна лишати дитину в авто у спеку

Чому не можна ні на хвилину залишати дитину на сонці, що робити якщо побачили таку дитину та чи не покарають вас якщо розіб’єте вікно самотужки.

Хлопчику, зачиненому в розпеченій пастці, пощастило – його побачив небайдужий перехожий. По гучномовцю в супермаркеті викликали батьків.

А от двом близнюкам зі США, яких батько на 8 годин забув на спеці в автівці – ніхто на порятунок не прийшов. Діти померли від задухи. Такі випадки в Америці не поодинокі. Лише цьогоріч у розпечених машинах загинули щонайменше 23 дитини.

Офіційно таку загибель називають смертю від гіпертермії – перегріву. Під палючим сонцем авто перетворюється на духовку.

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Якщо ж ви побачили замкнену дитину і вона притомна – заспокойте її. Штовхніть машину, щоб спрацювала сигналізація. Викличте поліцію та рятувальників.

Операція зі звільнення дитини займає у рятувальників кілька хвилин.

Якщо ж дитина зомліла і часу шукати батьків та чекати на поліцію немає – треба діяти негайно.

На найпопулярніше питання – чи не засудять у такому випадку рятівника дитини за псування майна – юрист відповідає: ні. Але для перестраховки подбайте, аби ваші дії фіксувались на відео та були свідки, що ви не хуліганите, а рятуєте життя.

Недбалих батьків можуть покарати за залишення дитини в небезпеці. У разі загибелі малюка – це до восьми років в’язниці.

До слова, як вплинути на стать дитини – вчені знайшли метод.

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