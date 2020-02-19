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Факты / Видео / Украина

Вражеский огонь якобы с позиций ВСУ: как враг на передовой обманывает камеры

По тому, как оккупанты соблюдают режим тишины на третьем участке разведения Богдановка-Петровское днем ​​следят представители общего центра координации. Рядом работает патруль ОБСЕ.

После подключения камеры наблюдательной миссии, они смогут лучше видеть, что делается на этом периметре. Камера будет работать круглосуточно.

Правда, ночью сможет фиксировать только трассирующие снаряды, которые светятся в полете. Людей она не разглядит, но оккупанты вряд ли решатся подобраться ближе, – уверены наши армейцы.

Подробнее о том, что сейчас происходит на передовой смотрите в сюжете Татьяны Наконечной.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как и из чего враг ведет огонь по позициям ВСУ.

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