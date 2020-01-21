Обстрелы слышно даже днем: как проходит режим тишины на передовой

Добраться до нулевых позиций на участке фронта можно только с военными. Гражданский автомобиль такой дорогой далеко не уедет.

На позицию журналистов пускают впервые. Слишком уж она не простая даже для этой, достаточно горячего участка фронта. Как враг соблюдает режим тишины, можно услышать даже днем.

С интервалом в несколько минут гремит непрестанно совсем рядом. По звуку бойцы определяют – это минометы калибром 82 и даже 120 миллиметров – запрещенные Минскими договоренностями.

Расстояние между враждебными и нашими укреплениями большое, поэтому захватчики и накрывают большим калибром, из стрелкового оружия не достают.

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О прицельности оккупанты особо не беспокоятся. Палят, бывает, и по гражданским.

Недавно российским наемникам подвезли нового оружия. Нацгвардийцы это почувствовали сразу.

Иногда военные просят съемочную группу спрятаться в блиндаж. Долго стоять на улице опасно. Недавно на том месте получили ранения несколько бойцов.

Завтра этот отрезок передовой, в который раз появится во фронтовых сводках. Для кого-то – это только цифры и названия, сухая статистика. Для воинов – опасность вполне реальна, хотя за годы войны уже привычная.

Напомним, украинская сторона в Трехсторонней контактной группе в Минске 16 января заявила о необходимости повторной верификации отвода тяжелых вооружений и мест их хранения именно потому, что ситуация с безопасностью на Донбассе остается напряженной – продолжаются обстрелы, есть погибшие и раненые.

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