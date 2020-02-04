Ворожі обстріли та укріплення позицій ЗСУ – ситуація на передовій

На передовій за 4 лютого було вже 8 обстрілів. На щастя, наші вояки не ушкоджені.

Найгарячіше біля Марїнки, Красногорівки, Авдіївки, Оріхового, Новотошківського і Травневого.

Збільшилась активність ворога на підступах до Маріуполя. Б’ють не тільки з гранатометів і великокаліберних кулеметів – все частіше окупанти застосовують заборонені міномети.

Тетяна Уралова повернулася з передових позицій, де в останні дні було особливо неспокійно.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як проходить режим тиші на передовій.

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