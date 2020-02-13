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Факты / Видео / Украина

Из окопов лучше не высовываться: как и из чего враг ведет огонь по позициям ВСУ

На фронте относительное затишье – с начала суток без вражеских атак. Накануне террористы трижды нарушали перемирие.

Горячее всего на Луганщине возле поселка Орехово. Там противник бил с минометов и гранатометов. Также активизировались боевики у Новотошковского, Пивденного, Ясиноватой.

Обманчивая погода Донбасса быстро меняет морозное солнце на порывы ветра, а потом все окутывает туманом. Метеозависимая война подстраивается под февральские капризы и ищет новые способы достать врага, замаскировать позиции.

Последние новости с восточного фронта в репортаже Владимира Михайлова.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как ветер глушит звуки выстрелов на Донбассе.

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