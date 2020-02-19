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Факти / Відео / Україна

Ворожий вогонь начебто з позицій ЗСУ: як ворог на передовій обдурює камери

За тим, як окупанти дотримуються режиму тиші на третій ділянці розведення Богданівка-Петрівське вдень стежать представники спільного центру координації. Поруч працює патруль ОБСЄ.

Після підключення камери спостережної місії, вони зможуть краще бачити, що робиться на цьому периметрі. Камера працюватиме цілодобово.

Щоправда, вночі зможе фіксувати лише трасуючі снаряди, які світяться в польоті. Людей вона не розгледить, але окупанти навряд чи наважаться підібратися ближче, – певні наші армійці.

Докладніше про те, що нині відбувається на передовій дивіться в сюжеті Тетяни Наконечної.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як і з чого ворог веде вогонь по позиціях ЗСУ.

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