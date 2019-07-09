Воюют за считанные километры от захваченного дома: как защищают Украину бойцы-переселенцы

Российская оккупация Крыма и война на Востоке страны сломали судьбы более миллиона украинцев. Заставила несогласных с политикой Кремля оставлять свой дом и искать убежища подальше от российских снарядов. Но некоторые поехал далеко – часть переселенцев уже несколько лет сначала в составе добровольческих батальоне и в настоящее время в составе Вооруженных сил воюет против оккупации Москвой их малой Родины.

Несмотря на моральную усталость они не сдаются, ведь именно этого ждет враг. Дончане, которые с оружием в руках воюют за считанные километры от собственного дома не верят в скорый мир с агрессором и убеждены – если в случае договоренностей Россия будет делать вид, что уходит с Востока, все равно там и дальше будет продолжаться партизанская война.

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Вооруженные силы уже 5 год топчутся на подступах в Донецк. На некоторых участках расстояние – до 100 метров, но военные приказы оказались слабее против политических договоренностей. Хотя Александра – парамедик 24-й бригады вспоминает, в 2014 году верила, что все закончится очень быстро, как и многочисленные добровольцы из шахтерской столицы.

Забыть бойцам-переселенцам о Донбассе – значит окончательно отдать свой дом врагу – убежден доброволец с псевдо Дончанин. За его плечами Правый Сектор, Азов и батальон ОУН, война в Песках и на метеостанции Донецкого аэропорта.

Сейчас он живет в 10 километрах от родного Донецка и в постоянном ожидании момента, когда можно будет вернуться домой. Сделать это в результате мирных переговоров пока там руководит Россия невозможно. Опять жить в городе, который наполнен русскими диверсантами для местных патриотов будет смертельно опасно.

Вслед за Донбассом будет освобожден Крым – уверен 23-летний Джемиль – офицер 24-й бригады, ныне воюет на Востоке. На родном полуострове не был уже три года. Еще когда учился в военной академии ездил к родителям по выдуманной легенде – якобы учится на медика, сейчас же дорога к родным закрыта.

Поддерживает Джемиля морально его жена, а еще его детская книга сказок стран Азии – единственное с чем мужчина уехал из оккупированного Крыма.

Напомним, Факты ICTV писали, где состоится следующий этап отвода войск в зоне ООС.

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