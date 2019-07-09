Воюють за лічені кілометри від захопленого дому: як захищають Україну бійці-переселенці

Російська окупація Криму та війна на Сході країни зламали долі понад мільйону українців. Змусила незгодних з політикою Кремля залишати власний дім та шукати притулку подалі від російських снарядів. Та дехто поїхав не далеко – частина переселенців вже кілька років спершу у складі добровольчих батальйоні та нині у складі Збройних сил воює проти окупації Москвою їхньої малої Батьківщини.

Попри моральну втому вони не здаються, адже саме цього чекає ворог. Донеччани, що зі зброєю в руках воюють за лічені кілометри від власного дому не вірять у швидкий мир із агресором та переконані – якщо в разі домовленостей Росія вдаватиме, що йде зі Сходу, все одно там й далі триватиме партизанська війна.

Читайте: Як проголосувати у зоні ООС на парламентських виборах

Збройні сили вже 5 рік тупцюють на підступах до Донецька. На деяких ділянка відстань – до 100 метрів, але військові накази виявились слабшими проти політичних домовленостей. Хоча Олександра – парамедик 24-ї бригади пригадує, у 2014 році вірила, що все закінчиться дуже швидко, як і численні добровольці із шахтарської столиці.

Забути бійцям-переселенцям про Донбас – значить остаточно віддати свій дім ворогу – переконаний доброволець на псевдо Дончанин. За його плечами Правий Сектор, Азов та батальйон ОУН, війна в Пісках та на метеостанції Донецького летовища.

Нині він живе за 10 кілометрів від рідного Донецька та в постійному очікуванні миті, коли можна буде повернутися додому. Зробити це в результаті мирних перемовин поки там керує Росія неможливо. Знову жити в місті, яке наповнене російськими диверсантами для місцевих патріотів буде смертельно небезпечно.

Слідом за Донбасом буде звільнено Крим – впевнений 23-річний Джеміль – офіцер 24-ї бригади, що нині воює на Сході. На рідному півострові не був вже три роки. Ще коли вчився у військовій академії їздив до батьків з вигаданою легендою – нібито вчиться на медика, нині дорога до рідних закрита.

Підтримує Джеміля морально його дружина, а ще його дитяча книжка казок країн Азії – єдине з чим чоловік виїхав з окупованого Криму.

Нагадаємо, Факти ICTV писали, де відбудеться наступний етап відведення військ у зоні ООС .

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.