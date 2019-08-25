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Впервые в новейшей истории! В Украине испытали ракету-носитель класса Циклон-4

Ракету-носитель класса Циклон-4 успешно испытали накануне Дня независимости. Произошло это впервые в новейшей истории Украины.

Ракета была спроектирована в конструкторском бюро Южное, а изготовлена на Южмаше. Исследователи протестировали третью степень. Именно она будет работать непосредственно в космосе и выведет спутники до целевой точки.

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Во время завершающих испытаний все системы отработали отлично, двигатель включался пять раз, как и было запланировано.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как КНДР произвела запуск двух неопознанных ракет.

 

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