Впервые в новейшей истории! В Украине испытали ракету-носитель класса Циклон-4

Ракету-носитель класса Циклон-4 успешно испытали накануне Дня независимости. Произошло это впервые в новейшей истории Украины.

Ракета была спроектирована в конструкторском бюро Южное, а изготовлена на Южмаше. Исследователи протестировали третью степень. Именно она будет работать непосредственно в космосе и выведет спутники до целевой точки.

Читайте: Взрыв ракеты на полигоне в РФ: радиационное облако накрыло часть Украины

Во время завершающих испытаний все системы отработали отлично, двигатель включался пять раз, как и было запланировано.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как КНДР произвела запуск двух неопознанных ракет.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.