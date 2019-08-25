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Вперше в новітній історії! В Україні випробували ракету-носій класу Циклон-4

Ракету-носій класу Циклон-4 успішно випробували напередодні Дня незалежності. Сталося це вперше в новітній історії України.

Ракета була спроектована в конструкторському бюро Південне, а виготовлена на Південмаші. Дослідники протестували третій ступінь. Саме він працюватиме безпосередньо в космосі та виведе супутники до цільової точки.

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Під час завершальних випробувань усі системи відпрацювали відмінно, двигун вмикався п’ять разів, як і було заплановано.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як КНДР провела запуск двох неопізнаних ракет.

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