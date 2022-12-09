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Спасла стена, выдержавшая взрыв: страшные последствия ракетного удара по Одесской области

Назар Бурхан журналист Факты ICTV Маргарита Верещагина Видеоредактор

Оправляется от ракетного террористического удара россиян Одесская область. Кроме объектов энергетической инфраструктуры, оккупанты попали и в жилые дома. Два человека пострадали. Разрушено около десятка помещений.

Анна рассказывает, как с сестрой чудом уцелели. В понедельник, во время вражеских ракетных обстрелов, они были в доме, когда в пяти метрах от дома упала российская ракета. Взрывная волна была настолько мощной, что вырвала с корнями деревья и полностью разрушила еще два соседских дома. Анну Ивановну вместе с сестрой спасла стена собственного дома, чудом выдержавшая удар.

Взрывная волна повредила и дом Сергея. Он в момент попадания ракеты отдыхал. Проснулся от того, что начал падать потолок. И сразу бросился искать своих детей, игравших в тот момент в его грузовике.

В результате ракетного удара ранения получили два человека – это рабочие, которые делали ремонт в соседнем с Анной доме.

На помощь жителям пришли соседи. Все вместе латают разбитые крыши и окна. Местные власти обещают помочь деньгами.

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Сейчас более 10 семей пришлось переселить во временное жилье, предоставленное местными властями. Но люди не жалуются. Говорят, хорошо, что все живы, а жилье отстроят.

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