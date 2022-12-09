Врятувала стіна, яка витримала вибух: страшні наслідки ракетного удару по Одещині

Оговтується від ракетного терористичного удару росіян Одещина. В області окрім об’єктів енергетичної інфраструктури, окупанти поцілили і в житлові будинки. Двоє людей постраждали. Зруйновано близько десятка помешкань.

Пані Ганна розповідає, як із сестрою дивом вціліли. В понеділок, під час ворожого ракетного обстрілу вони були в хаті, коли в п’яти метрах від будинку впала російська ракета. Вибухова хвиля була настільки потужною, що вирвала з корінням дерева та вщент зруйнувала ще два сусідські будинки. Ганну Іванівну разом з сестрою врятувала стіна власної оселі, яка дивом витримала удар.

Вибухова хвиля потрощила і будинок Сергія. Він у момент влучання ракети відпочивав у себе вдома. Прокинувся від того, що почала падати стеля. І одразу кинувся шукати своїх дітей, які в той момент гралися у його вантажівці.

Внаслідок ракетного удару поранення отримали двоє людей – це робітники, які робили ремонт в сусідньому з Ганною будинку.

На допомогу мешканцям прийшли сусіди. Всі гуртом латають потрощені дахи та затуляють вікна. Місцева влада обіцяє допомогти грошима.

Нині понад 10 родин довелося переселити у тимчасове житло, яке надала місцева влада. Та люди не нарікають. Кажуть, добре, що всі живі, а житло, відбудують.

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