Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Відео / Україна / Суспільство

Врятувала стіна, яка витримала вибух: страшні наслідки ракетного удару по Одещині

Назар Бурхан журналіст Факти ICTV Маргарита Верещагіна Відеоредактор

Оговтується від ракетного терористичного удару росіян Одещина. В області окрім об’єктів енергетичної інфраструктури, окупанти поцілили і в житлові будинки. Двоє людей постраждали. Зруйновано близько десятка помешкань.

Пані Ганна розповідає, як із сестрою дивом вціліли. В понеділок, під час ворожого ракетного обстрілу вони були в хаті, коли в п’яти метрах від будинку впала російська ракета. Вибухова хвиля була настільки потужною, що вирвала з корінням дерева та вщент зруйнувала ще два сусідські будинки. Ганну Іванівну разом з сестрою врятувала стіна власної оселі, яка дивом витримала удар.

Вибухова хвиля потрощила і будинок Сергія. Він у момент влучання ракети відпочивав у себе вдома. Прокинувся від того, що почала падати стеля. І одразу кинувся шукати своїх дітей, які в той момент гралися у його вантажівці.

Внаслідок ракетного удару поранення отримали двоє людей – це робітники, які робили ремонт в сусідньому з Ганною будинку.

На допомогу мешканцям прийшли сусіди. Всі гуртом латають потрощені дахи та затуляють вікна. Місцева влада обіцяє допомогти грошима.

Читайте
Готували ракетний удар по силах ППО: в Одесі затримали подружжя російських шпигунів

Нині понад 10 родин довелося переселити у тимчасове житло, яке надала місцева влада. Та люди не нарікають. Кажуть, добре, що всі живі, а житло, відбудують.

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Відключення електрики збільшило падіння ВВП до 41% – Мінекономіки
Відключення електрики збільшило падіння ВВП до 41% – Мінекономіки
Путін пообіцяв продовжити атаки на енергосистему України, незважаючи на критику
Путін пообіцяв продовжити атаки на енергосистему України, незважаючи на критику
ЗСУ взимку можуть піти у наступ: Міллі вказав на катастрофічні помилки Путіна
ЗСУ взимку можуть піти у наступ: Міллі вказав на катастрофічні помилки Путіна
Небезпечніші за російські: як Україна може закрити небо від іранських балістичних ракет
Небезпечніші за російські: як Україна може закрити небо від іранських балістичних ракет
Бійці Нацгвардії збили крилату ракету зі стрілецької зброї та кулеметів
Бійці Нацгвардії збили крилату ракету зі стрілецької зброї та кулеметів
18-та терористична атака: РФ вчора двічі обстріляла підприємство ДТЕК
18-та терористична атака: РФ вчора двічі обстріляла підприємство ДТЕК
ЗСУ “припаркують байкерів” росіян: що відомо про вибухи у Дніпрі
ЗСУ “припаркують байкерів” росіян: що відомо про вибухи у Дніпрі
Ракетний удар по об’єкту промислової інфраструктури: що відомо про вибухи у Кривому Розі
Ракетний удар по об’єкту промислової інфраструктури: що відомо про вибухи у Кривому Розі
Знайшли помилку в тексті?
Помилка