Выборы в Украине 2019: как проголосовать молодежи и как проверить себя в списках

Молодежь традиционно менее активна на выборах, чем люди старшего возраста. В этом году, прогнозируют социологи, будут голосовать более 70% людей до 30. Кроме стандартных причин – отсутствие достойного кандидата, разочарование в выборах, некоторые думают, что эта процедура слишком сложная и хлопотная.

Процедура для тех, кто будет голосовать впервые – не отличается от обычной. В списки избирателей молодежь попадает автоматически, а за 5 дней до выборов – получает именное приглашение. Узнать свой участок можно на специальном сервисе.

Кроме неопределенности в политических симпатиях, молодежь часто игнорирует выборы, потому что проживает не по месту регистрации. Но голосовать не обязательно по прописке – достаточно лишь отнести соответствующее заявление. Но важно успеть за 5 дней до выборов.

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К слову, как проголосовать на выборах 2019 за пределами Украины.

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