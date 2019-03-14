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Вибори в Україні 2019: як проголосувати молоді і як перевірити себе у списках

Молодь традиційно менш активна на виборах, ніж люди старшого віку. Цьогоріч, прогнозують соціологи, голосуватимуть понад 70% людей до 30. Крім стандартних причин – відсутність достойного кандидата, зневіра у виборах, дехто думає, що ця процедура надто складна і марудна.

Процедура для тих, хто голосуватиме вперше – не відрізняється від звичайної. До списків виборців молодь потрапляє автоматично, а за 5 днів до виборів – отримує іменне запрошення. Дізнатись про свою дільницю можна на спеціальному сервісі.

Крім невизначеності у політичних симпатіях, молодь часто ігнорує вибори, бо проживає не за місцем реєстрації. Але голосувати не обов’язково за пропискою – достатньо лише віднести відповідну заяву. І важливо встигнути за 5 днів до виборів.

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До слова, як проголосувати на виборах 2019 за межами України.

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