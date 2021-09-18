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Дарина Реготун |

Взрыв в Бейруте: причины и как к нему причастна украинская компания

На этой неделе в СМИ появились громкие заголовки, в которых описывалось об украинском происхождении аммиачной селитры, что сдетонировала в порту Бейрута 4 августа 2020 года и привела к гибели 200 человек.

Причиной взрыва стали сварочные работы вблизи места хранения химиката.

Как оказалось, селитру конфисковали еще в 2014 году за неуплату портового сбора с судна Росус, которое принадлежало российскому бизнесмену Игорю Гречушкин. Пока происходило выполнение юридических требований, чтобы убрать груз из порта — начали действовать законы физики, которые и вызвали взрыв.

По данным международных расследователей OCCRP, аммиачная селитра принадлежала компании из Украины, владельцем которой является Владимир Вербоноль. Но продажа этого товара могла быть незаконной.

Иностранным следователям бизнесмен из Днепра опроверг свою причастность, а затем вообще перестал выходить на связь.

Но эксперты уверены, если селитру хранить на открытом воздухе, то детонация маловероятна. Однако при определенных условиях, которые в частности сложились в Бейруте, взрыв практически неизбежен.

Катастрофу в Бейруте признали крупнейшим в истории человечества неядерным взрывом. Его мощность около 1,1 килотонны в тротиловом эквиваленте. Было разрушено почти половину столицы Ливана.

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