Вибух у Бейруті: причини та як до нього причетна українська компанія

Цього тижня у ЗМІ з’явилися гучні заголовки, у яких описувалося про українське походження аміачної селітри, яка здетонувала у порту Бейрута 4 серпня 2020 року та призвела до гибелі 200 людей.

Причиною вибуху стали зварювальні роботи поблизу місця зберігання хімікату.

Як виявилося, селітру конфіскували ще у 2014 році за несплату портового збору із судна Росус, яке належало російському бізнесмену Ігорю Гречушкіну. Поки відбувалося виконання юридичних вимог, щоб прибрати вантаж із порту – почали діяти закони фізики, які й спричинили вибух.

За даними міжнародних розслідувачів OCCRP, аміачна селітра належала компанії з України, власником якої є Володимир Вербонол. Але продаж цього товару міг бути незаконним.

Іноземним слідчим бізнесмен з Дніпра спростував свою причетність, а потім взагалі перестав виходити на зв’язок.

Та експерти впевнені, якщо селітру зберігати на відкритому повітрі, то детонація малоймовірна. Однак за певних умов, які зокрема склалися в Бейруті, вибух практично неминучий.

Катастрофу у Бейруті визнали найбільшим в історії людства неядерним вибухом. Його потужність близько 1,1 кілотонни у тротиловому еквіваленті. Було зруйновано майже половину столиці Лівану.

Читайте Перше відео пожежі в порту Бейрута

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.