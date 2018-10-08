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Решающее голосование Совета Европы: сможет ли Россия вернуться в ПАСЕ

Парламентская ассамблея Совета Европы готовится к решающему голосованию, которое может снова открыть России двери в эту организацию.

Россия под санкциями ПАСЕ – ей не позволяют участвовать в заседаниях из-за аннексии Крыма и решения конфликтов на востоке Украины, в Молдове и Грузии. Но – завтрашний день может все изменить.

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Деньги – или ценности. Именно так фактически стоит ключевой вопрос этой сессии парламентской ассамблеи Совета Европы. ПАСЕ готовится принять новые правила – как вводить санкции против государств.

Решение позволит России вернуться в ПАСЕ, без выполнения любых условий. Несмотря на аннексию Крыма, разжигание конфликтов в Донбассе, а также в Молдове и Грузии.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что Рада пересмотрит сотрудничество с ПАСЕ в случае отмены санкций с РФ

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