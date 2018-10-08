Вирішальне голосування Ради Європи: чи зможе Росія повернутися в ПАРЄ

Парламентська асамблея Ради Європи готується до вирішального голосування, яке може знову відкрити Росії двері у цю організацію.

Росія під санкціями у ПАРЄ – їй не дозволяють брати участь у засіданнях через анексію Криму та розв’язання конфліктів на сході України, в Молдові та Грузії. Але – завтрашній день може усе змінити.

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Гроші – чи цінності. Саме так фактично стоїть ключове питання цієї сесії парламентської асамблеї Ради Європи. ПАРЄ готується ухвалити нові правила – як запроваджуваті санкції проти держав.

Рішення дозволить Росії повернутися в ПАРЄ, без виконання жодних умов. Незважаючи на анексію Криму, розпалювання конфліктів в Донбасі, а також у Молдові та Грузії.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що Рада перегляне співпрацю з ПАРЄ у разі скасування санкцій з РФ

Опубліковано Жовтень, 08 в 21:41



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