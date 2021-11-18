Високі ціни на газ можуть призвести до падіння врожаю в Україні

Через різке зростання цін на газ в усьому світі склалася складна ситуація з добривами. У Європейському Союзі їхнє виробництво на початок листопада вже впало на 20%. Крім того, перебої і на китайських підприємствах, де українські переробні компанії закуповують сировину.

Через це протягом осені в Україні добрива подорожчали утричі, а ціна не припиняє зростати. Аграрії вже почали заощаджувати на добривах під час посівної, що загрожує падінням врожайності. Про те, що буде навесні, бояться навіть думати.

Під загрозою доля України як експортера агропродукції, докладніше у матеріалі Фактів ICTV.

Така ситуація пояснюється рекордними цінами на газ. Наприклад, 70% собівартості виробництва азотних добрив становить саме блакитне паливо, тариф на яке для підприємств за останній рік зріс уп’ятеро.

– Ціни непорівнянні, якщо торік я купував селітру по сім тисяч гривень, то сьогодні вона вже коштує 24 тисячі, а за карбомід, який був по дев’ять тисяч, зараз просять не менше 28-ми. Така динаміка просто жахає, – розповів фермер із Волині Віталій Заремба.

Урожай озимих вже опинився під загрозою, а весняна посівна може бути зірвана. Якщо великі агрохолдинги ще можуть собі дозволити зробити запас добрив за поточними цінами, то дрібні фермери грошей на це не мають.

Проблеми в українських підприємств і з сировиною, яку вони часто закуповують у Китаї, де її виробництво суттєво скоротилося через енергетичну кризу. Через його дефіцит деякі українські компанії можуть припинити виробництво.

– Зараз виникло реальне питання: де брати сировину? Калій можна купити, але дуже дорого, а от фосфор вже навіть придбати неможливо. Якщо рахувати тільки на моєму виробництві – у нас брак фосфору близько 70%, – заявив співзасновник однієї з компаній з виробництва добрив Віктор Фаркаш.

За оцінками агроекспертів, наступного сезону очікується дефіцит добрив в районі 40%, а це може спровокувати падіння врожаю пшениці на чверть. При цьому імпортувати їх також не вдасться, оскільки такі самі проблеми спостерігаються у всьому світі.

Генеральний директор Федерації роботодавців України Руслан Іллічов пояснив, що для нашої країни добрива є основою аграрного сектору. Якщо галузь зупиниться – виникне питання продовольчої безпеки держави.

При цьому в уряді налаштовані оптимістичніше. На думку представників агросектору, ситуація тяжка, але не критична. У Кабміні обіцяють, що ціна на добрива залишиться на досить високому рівні, а ціна на зернові різко впаде – держава компенсує аграріям частину збитків.

– Є можливість недоотримання 10-15% добрив. Це, звісно, не ідеальна ситуація, але й критична. Посіви у хорошому стані. Ризиків того, що не буде достатньо пшениці для внутрішнього ринку – ні, – заявив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький.

Передбачити врожайність різних культур наступного року – складно, оскільки дуже багато залежить і від погодних умов.

Однак, неврожай кукурудзи спровокує зростання цін на корми для тварин, а відповідно і на м’ясо з молочкою.

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