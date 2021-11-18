Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Відео / Україна / Бізнес і фінанси

Високі ціни на газ можуть призвести до падіння врожаю в Україні

Дмитро Кудрявцев редактор стрічки

Через різке зростання цін на газ в усьому світі склалася складна ситуація з добривами. У Європейському Союзі їхнє виробництво на початок листопада вже впало на 20%. Крім того, перебої і на китайських підприємствах, де українські переробні компанії закуповують сировину.

Через це протягом осені в Україні добрива подорожчали утричі, а ціна не припиняє зростати. Аграрії вже почали заощаджувати на добривах під час посівної, що загрожує падінням врожайності. Про те, що буде навесні, бояться навіть думати.

Під загрозою доля України як експортера агропродукції, докладніше у матеріалі Фактів ICTV.

Така ситуація пояснюється рекордними цінами на газ. Наприклад, 70% собівартості виробництва азотних добрив становить саме блакитне паливо, тариф на яке для підприємств за останній рік зріс уп’ятеро.

– Ціни непорівнянні, якщо торік я купував селітру по сім тисяч гривень, то сьогодні вона вже коштує 24 тисячі, а за карбомід, який був по дев’ять тисяч, зараз просять не менше 28-ми. Така динаміка просто жахає, – розповів фермер із Волині Віталій Заремба.

Урожай озимих вже опинився під загрозою, а весняна посівна може бути зірвана. Якщо великі агрохолдинги ще можуть собі дозволити зробити запас добрив за поточними цінами, то дрібні фермери грошей на це не мають.

Проблеми в українських підприємств і з сировиною, яку вони часто закуповують у Китаї, де її виробництво суттєво скоротилося через енергетичну кризу. Через його дефіцит деякі українські компанії можуть припинити виробництво.

– Зараз виникло реальне питання: де брати сировину? Калій можна купити, але дуже дорого, а от фосфор вже навіть придбати неможливо. Якщо рахувати тільки на моєму виробництві – у нас брак фосфору близько 70%, – заявив співзасновник однієї з компаній з виробництва добрив Віктор Фаркаш.

За оцінками агроекспертів, наступного сезону очікується дефіцит добрив в районі 40%, а це може спровокувати падіння врожаю пшениці на чверть. При цьому імпортувати їх також не вдасться, оскільки такі самі проблеми спостерігаються у всьому світі.

Генеральний директор Федерації роботодавців України Руслан Іллічов пояснив, що для нашої країни добрива є основою аграрного сектору. Якщо галузь зупиниться – виникне питання продовольчої безпеки держави.

Читайте
Газпром не планує збільшувати транзит газу в ЄС через Україну - Макогон

При цьому в уряді налаштовані оптимістичніше. На думку представників агросектору, ситуація тяжка, але не критична. У Кабміні обіцяють, що ціна на добрива залишиться на досить високому рівні, а ціна на зернові різко впаде – держава компенсує аграріям частину збитків.

– Є можливість недоотримання 10-15% добрив. Це, звісно, не ідеальна ситуація, але й критична. Посіви у хорошому стані. Ризиків того, що не буде достатньо пшениці для внутрішнього ринку – ні, – заявив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький.

Передбачити врожайність різних культур наступного року – складно, оскільки дуже багато залежить і від погодних умов.

Однак, неврожай кукурудзи спровокує зростання цін на корми для тварин, а відповідно і на м’ясо з молочкою.

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Будь-які погрози та шантаж не матимуть перспектив – Лещенко
Будь-які погрози та шантаж не матимуть перспектив – Лещенко
На міністра Романа Лещенка планували замах
На міністра Романа Лещенка планували замах
Міжнародний газовий фонд можна створити на базі сховищ України – Міненерго
Міжнародний газовий фонд можна створити на базі сховищ України – Міненерго
Кулеба відповів на заяву Джонсона про вибір між газом РФ та підтримкою України
Кулеба відповів на заяву Джонсона про вибір між газом РФ та підтримкою України
Газпром не планує збільшувати транзит газу в ЄС через Україну – Макогон
Газпром не планує збільшувати транзит газу в ЄС через Україну – Макогон
У Газпромі обіцяють перевиконати план з транзиту газу через Україну
У Газпромі обіцяють перевиконати план з транзиту газу через Україну
Україна сподівається на збільшення імпорту газу через Словаччину – Шмигаль
Україна сподівається на збільшення імпорту газу через Словаччину – Шмигаль
Газпром повернув транзит газу через Україну до контрактних обсягів
Газпром повернув транзит газу через Україну до контрактних обсягів
Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка