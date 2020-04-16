Як лікують хворих на коронавірус в Україні та скільки це коштує

В Україні вже 186 людей одужали після інфікування на Covid-19. Хвороба переважно вражає тих кому понад 60, але нині, чимало хворих – це молоді люди та навіть діти. Симптоми, які викликає коронавірус можуть бути наявні, а може бути як і легка застуда. Тож медики закликають вимагати робити тести у лікарнях чи рентген легень.

Держава намагається забезпечити безкоштовне лікування коронавірусу, але все ще не всі лікарні мають необхідну кількість медикаментів. Як рятували дворічного малюка на Вінниччині, дорослих чоловіків у Києві та Одесі, та скільки це може коштувати – у сюжеті Ольги Читайло.

Нагадаємо, на американському телеканалі Fox News заявили, що Covid-19 створювався владою Китаю з метою демонстрації досягнень китайської науки у сфері вірусології.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.