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Факты / Видео / Украина / Бизнес и финансы

Как местная власть помогает малому бизнесу в Украине пережить карантин

Коронавирус катастрофически повлиял на малый и средний бизнес в Украине. Предприятия не работают, работники в вынужденных отпусках, а сбывать изготовленный товар негде и некому. Местная власть делает все, чтобы хоть как-то поддержать местных производителей.

Предпринимателей освобождают от арендной платы за помещение коммунальной собственности, от уплаты туристического сбора и делают им немало уступок. Кроме того, в разных городах Украины предприниматели начали действовать самостоятельно. Они устраивают промо-акции, на которых рассказывают покупателям о товарах местных производителей и призывают выбирать именно их из большого разнообразия. Подробнее в сборном сюжете Фактов ICTV.

Напомним, в Одессе предприниматели, которые приостановили бизнес из-за карантина, активно помогают в борьбе с Covid-19.

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