Як місцева влада допомагає малому бізнесу в Україні пережити карантин

Коронавірус катастрофічно вплинув на малий та середній бізнес в Україні. Підприємства не працюють, працівники у вимушених відпустках, а збувати виготовлений товар ніде та нікому. Місцева влада робить все, аби бодай якось підтримати місцевих виробників.

Підприємців звільняють від орендної плати за приміщення комунальної власності, від сплати туристичного збору та роблять їм чимало поступок. Крім того у різних містах України підприємці почали діяти самостійно. Вони влаштовують промо-акції, на яких розповідають покупцям про товари місцевих виробників і закликають обирати саме їх з великого розмаїття. Докладніше у збірному сюжеті Фактів ICTV.

Нагадаємо, в Одесі підприємці, які призупинили бізнес через карантин, активно допомагають у боротьбі з Covid-19.