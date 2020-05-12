Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Відео / Україна / Бізнес і фінанси

Як місцева влада допомагає малому бізнесу в Україні пережити карантин

Коронавірус катастрофічно вплинув на малий та середній бізнес в Україні. Підприємства не працюють, працівники у вимушених відпустках, а збувати виготовлений товар ніде та нікому. Місцева влада робить все, аби бодай якось підтримати місцевих виробників.

Підприємців звільняють від орендної плати за приміщення комунальної власності, від сплати туристичного збору та роблять їм чимало поступок. Крім того у різних містах України підприємці почали діяти самостійно. Вони влаштовують промо-акції, на яких розповідають покупцям про товари місцевих виробників і закликають обирати саме їх з великого розмаїття. Докладніше у збірному сюжеті Фактів ICTV.

Нагадаємо, в Одесі підприємці, які призупинили бізнес через карантин, активно допомагають у боротьбі з Covid-19.

Теги: ,

По темі

Карантину як не було: на Волинській базі торгують без масок, продукти лежать просто неба
Карантину як не було: на Волинській базі торгують без масок, продукти лежать просто неба
Карантин в Україні: що відбувається 12 травня (КАРТА)
Карантин в Україні: що відбувається 12 травня (КАРТА)
План відновлення пасажирського сполучення: Криклій озвучив три етапи
План відновлення пасажирського сполучення: Криклій озвучив три етапи
Відкрились перукарні, літні майданчики кафе та ТЦ: як послабили карантин в Україні
Відкрились перукарні, літні майданчики кафе та ТЦ: як послабили карантин в Україні
Яку компенсацію можна отримати за карантин та хто залишиться без виплат
Яку компенсацію можна отримати за карантин та хто залишиться без виплат
Як вберегтися від коронавірусу на роботі
Як вберегтися від коронавірусу на роботі
В Італії відкриють бари та ресторани з 18 травня
В Італії відкриють бари та ресторани з 18 травня
Послаблення карантину в Україні. Кому дозволили працювати та на яких умовах
Послаблення карантину в Україні. Кому дозволили працювати та на яких умовах

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх