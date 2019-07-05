Як новий ринок електроенергії вплинув на тарифи

Незмінний тариф для населення, але практично катастрофа для заводів, водоканалів та малого бізнесу. Такі результати перших днів роботи так званого ринку електроенергії.

Для непобутових споживачів тариф, за попередніми даними, вже зріс від 15% до 30%. Хоча урядовці обіцяли, що зі стартом ринку електрика для бізнесу не подорожчає.

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З 1 липня в Україні діє новий ринок електроенергії. Вперше нею почали торгувати на біржі, а ціну визначати за ринковими правилами попиту-пропозиції.

Відповідна реформа була передбачена спеціальним законом. Хоча експерти та енергетики наполягали на неготовності ринку й необхідності перенести його запуск, аби не допустити неконтрольованого здорожчання.

Та урядовці не дослухались і запевнили: ціни не зростуть, бо державні енергокомпанії зобов’язали продавати електрику населенню за чинним, фіксованим тарифом. Але бізнес, попри обіцянки чиновників, уже зазнав втрат.

Одними з перших від цього потерпіли водоканали. Наприклад, у Херсоні в перший же день роботи ринку тариф зріс на понад гривню – до 3 грн 13 коп за кіловат-годину. Такий ринковий сюрприз за місяць виллється водоканалу в 2,5 млн збитків.

У президентській команді про такий негатив попереджали заздалегідь. А Володимир Зеленський навіть подавав законопроекти про відтермінування ринку, та депутати їх не розглянули. Відтак, нині на Банковій думають, як поспіхом запущену реформу удосконалити вже в процесі.

Утім, для вдосконалення ринку потрібні законодавчі зміни. Чинний парламент у них не зацікавлений. Тож фахівці сподіваються, що це зробить уже наступний склад Верховної Ради. А поки на зловживання на новому ринку електрики закликають реагувати Антимонопольний комітет.

Нагадаємо, уряд обмежив вартість теплової енергії в системі централізованого опалення на рівні 1,4 тис. грн за 1 Гкал.

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