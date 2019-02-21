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Як позбутися стресу: унікальний шолом від українських науковців

Шолом проти стресу розробив київський винахідник.

Апарат буквально переносить людину, наприклад, до моря на екзотичні острови і водночас масажує голову. Після таких сеансів життєво важливі показники неабияк покращуються.

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Ще один пристрій – лікує за допомогою відео з котиками та звуками муркотіння. Фахівці кажуть, такі девайси можуть допомогти відновити психіку навіть колишнім воякам АТО.

Лікарі  ж до таких винаходів ставляться обережно. Хоча й визнають – шкіра голови – потужна рефлексогенна зона. І правильна стимуляція викличе позитивні емоції.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як заробити на старій техніці.

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