Як позбутися стресу: унікальний шолом від українських науковців
Шолом проти стресу розробив київський винахідник.
Апарат буквально переносить людину, наприклад, до моря на екзотичні острови і водночас масажує голову. Після таких сеансів життєво важливі показники неабияк покращуються.
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Ще один пристрій – лікує за допомогою відео з котиками та звуками муркотіння. Фахівці кажуть, такі девайси можуть допомогти відновити психіку навіть колишнім воякам АТО.
Лікарі ж до таких винаходів ставляться обережно. Хоча й визнають – шкіра голови – потужна рефлексогенна зона. І правильна стимуляція викличе позитивні емоції.
До слова, Факти ICTV розповідали про те, як заробити на старій техніці.