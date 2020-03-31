Как работает Amsterdam Smart City и какие технологии используют

Амстердам — ​​один из самых умных городов Европы. Среди его удобств зарядки для электромобилей.

Везде свалки для различных типов отходов. Или парковки для велосипедов, от небольших до многоэтажных. Или даже городские электроавтобусы, которые не выбрасывают в воздух вредные газы. Однако, это лишь элементы умного города. Его суть — сотрудничество различных участников жизни города.

По прогнозам, в следующие тридцать лет население городов мира увеличится на 2,5 млрд. Smart City с инновациями должны обеспечить комфортное проживание всем жителям. Важно понять, как рационально использовать ресурсы, не загрязнять окружающую среду. Скажем, один из проектов Amsterdam Smart City измеритель качества воздуха. Он показывает, в каких местах следует решить проблему чрезмерных выбросов в атмосферу.

Amsterdam Smart City уже более десяти лет, поэтому технологии здесь используют давно. Но теперь разработчики пытаются понять, как с наблюдением и сбором информации не перегнуть палку.

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