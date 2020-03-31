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Як працює Amsterdam Smart City та які технології використовують

Амстердам – одне з найрозумніших міст Європи. Серед його зручностей зарядки для електромобілів.

Всюди смітники для різних типів відходів. Чи паркування для велосипедів, від невеликих до кількаповерхових. Або ж навіть міські електроавтобуси, що не викидають в повітря шкідливі гази. Проте, це лише елементи розумного міста. Його суть – співпраця різних учасників життя міста.

За прогнозами, у наступні тридцять років населення міст світу збільшиться на 2,5 млрд. Smart City з інноваціями мають забезпечити комфортне проживання усім мешканцям. Важливо зрозуміти, як раціонально використовувати ресурси, не забруднювати довкілля. Скажімо, один із проектів Amsterdam Smart City вимірювач якості повітря. Він показує, в яких місцях слід вирішити проблему надмірних викидів в атмосферу.

Amsterdam Smart City уже понад десять років, тож технології тут використовують давно. Але тепер розробники намагаються зрозуміти, як зі спостереженням та збором інформації не перегнути палицю.

Факти ICTV раніше писали про те, як виглядає одяг майбутнього.

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