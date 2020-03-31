Як працює Amsterdam Smart City та які технології використовують

Амстердам – одне з найрозумніших міст Європи. Серед його зручностей зарядки для електромобілів.

Всюди смітники для різних типів відходів. Чи паркування для велосипедів, від невеликих до кількаповерхових. Або ж навіть міські електроавтобуси, що не викидають в повітря шкідливі гази. Проте, це лише елементи розумного міста. Його суть – співпраця різних учасників життя міста.

За прогнозами, у наступні тридцять років населення міст світу збільшиться на 2,5 млрд. Smart City з інноваціями мають забезпечити комфортне проживання усім мешканцям. Важливо зрозуміти, як раціонально використовувати ресурси, не забруднювати довкілля. Скажімо, один із проектів Amsterdam Smart City вимірювач якості повітря. Він показує, в яких місцях слід вирішити проблему надмірних викидів в атмосферу.

Amsterdam Smart City уже понад десять років, тож технології тут використовують давно. Але тепер розробники намагаються зрозуміти, як зі спостереженням та збором інформації не перегнути палицю.

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