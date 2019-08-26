Умная футболка и робо-шорты: как выглядит одежда будущего

Это не обычная пробежка. Таким образом, тестируют новейшие робо-шорты, которые уменьшают нагрузку во время занятий спортом. Их разработали инженеры Гарвардского университета. Костюм также поможет пожилым людям, у которых есть проблемы с опорно-двигательным аппаратом.

Робо-шорты, с помощью специальных датчиков, определяющих ход и положение ног. Специальный мотор натягивает трос перед тем как нога становится на землю, и таким образом облегчает движение. Разработчики подсчитали, что костюм снижает энергозатраты на ходьбу почти на 10%. Инновационная одежда из Сингапура. Там изобрели умную футболку, которая усиливает радио-сигнал и экономит заряд батареи телефона, наушников или часов.

Читайте: Первый в мире полностью автономный дом: украинский PassivDom

Разработка позволяет волнам Bluetooth и Wi-Fi проходить между гаджетами по одежке как по проводу, а не распространяться наружу в разных направлениях. Это помогает устанавливать более безопасные соединения и экономить энергию. Разработчики уверяют, изобретение также пригодится спортсменам и медикам.

Изобретатели стартапа уже получили патент на изготовление специальной ткани. Ее можно будет стирать и даже гладить. А значит, такие технологические футболки могут появиться в продаже уже в скором времени.

К слову, роботы-манипуляторы, дроны и болиды – фестиваль ТехноАртКПИ в Киеве.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.