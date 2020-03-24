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Факти / Відео / Україна

Як розвозять пенсію у селах під час карантину

Укрпошта, як стратегічно важливий об’єкт інфраструктури, працює у звичайному режимі. Аби пенсіонери не виходили на вулицю та не приходили у відділення, адже вони є найбільш вразливою категорією інфікування коронавірусом, підприємство зобов’язалося розносити по домівках соціальні виплати.

Замість карантину робочий графік посилили, утім забезпечити працівників засобами індивідуального захисту не поспішають. На 3,5 тис. жителів села Тисменичани пошту, продукти та пенсію доставляє троє листонош. Деталі у сюжеті Ірини Тимчишин.

Нагадаємо, мережа АТБ підвищила ціни на продукти харчування під час карантину, тому що їх підняли постачальники. У її магазинах також обмежили кількість товарів в одні руки.

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