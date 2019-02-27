Как украинские миротворцы спасли тысячи мусульман в Боснии

Летом 1995 года украинские миротворцы, несмотря на смертельную опасность, вывели из окружения почти 10 тысяч боснийских мусульман в анклаве Жепа. Это малоизвестный подвиг украинцев и самая успешная миротворческая операция ВСУ до войны на Донбассе. Факты ICTV продолжают серию сюжетов об уникальном подвиге украинских миротворцев во время военного конфликта в Боснии.

Когда миротворцев из Украины взяли в кольцо, их командующий полковник Николай Верхогляд встречается с представителями охваченного ужасом гражданского населения Жепы. А потом делает решительный шаг – без оружия и бронежилета идет на встречу один на один с генералом Младичем, которого впоследствии Гаагский трибунал признает военным преступником.

– Когда говорят офицеры даже разных армий, но у них есть понятие чести, то иногда разговор переходит на высокие тона и здесь кто как себя поведет в этой беседе. Мне однажды Младич сказал, что я хороший солдат. Я сказал: я знаю. С сильными людьми всегда договариваются, слабым людям диктуют волю. Хоть на войне, хоть не на войне. Возможно повлияло то, что есть такое понятие солдатская дипломатия, – вспоминает Николай Верхогляд.

Верхогляд не был хозяином ситуации, но при этом не просил, а требовал у Младича не выполнять преступный приказ. Иногда диалог был очень резким, но украинский офицер не отступал. И только после нескольких встреч Верхогляд убеждает Младича предоставить зеленый коридор мусульманам.

Эвакуация продолжалась три дня до 27 июля. В каждом автобусе с беженцами – украинский миротворец как гарантия безопасности. В город Кладань вывезли почти 10 тыс. человек.

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За невыполнение приказа об уничтожении гражданского населения Жепы генерала Младича отстранили от должности.

Зато эта операция для украинских Вооруженных сил стала самой успешной в их истории до начала войны на Донбассе.

Оценили ее и на международном уровне.

– Это была их миссия и они ее достойно выполнили. Это было важно для защиты гражданского населения, большинство которого в результате, как мне известно, выжило, – отметил спецпредставитель ЕС по бывшей Югославии и Верховный представитель по Боснии и Герцеговине Карл Бильдт.

Второй президент Украины Леонид Кучма, который долгое время представлял страну в трехсторонней контактной группе Минска, убежден – тот тяжелый боснийский опыт украинских миротворцев можно применить для разрешения ситуации на Донбассе. Ведь ситуация с безопасностью на востоке не лучше событий в бывшей Югославии.

– Из тех событий понятно, что миротворческие войска с берданками, обычным стрелковым оружием, чтобы они охраняли только специальную миссию ОБСЕ – это нонсенс. Когда рядом находятся 2-3-тысячные армии, вооруженные до зубов, то с такой миссией ничего не будет. Поэтому честь и хвала этим ребятам, которые в разных районах мира, в том числе и в Африке, выполняли эту благородную миссию, – отметил Леонид Кучма.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что на Донбасс должно зайти не менее 20 тыс. миротворцев.

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