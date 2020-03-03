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Факты / Видео / Украина

Как в Украине встречали китайцев, вернувшихся с Родины

Украинские дорожники хвастаются, что из-за теплой погоды, строительство дорог вблизи Житомира удалось начать раньше. Среди ремонтников здесь немало китайцев.

После прилета из Поднебесной всех китайцев сразу изолировали на две недели. Бао был первым, кто вернулся на работу в Украину.

Принимала и следила за китайцами медик дорожной компании Марина Александрова. Говорит, теперь она настоящая звезда.

Компания обеспечила костюмами, масками, очками. Весь транспорт после китайцев дезинфицировали.

После первой обсервации теперь здесь ждут следующую. На этой неделе из Поднебесной вернутся еще четыре десятка китайцев. Их также изолируют.

Из-за коронавируса, части китайцев не удалось попасть домой, их родные города закрыли на карантин.

Факты ICTV ранее писали о том, что Кабмин создал сайт о коронавирусе.

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