Як в Україні зустрічали китайців, що повернулись з Батьківщини

Українські дорожники хваляться, через теплу погоду, будівництво шляхів поблизу Житомира вдалося почати раніше. Серед ремонтників тут чимало китайців.

Після прильоту з Піднебесної всіх китайців одразу ізолювали на два тижні. Бао був першим, хто повернувся на роботу в Україну.

Приймала і слідкувала за китайцями медик дорожньої компанії Марина Олександрова. Каже, тепер вона справжня зірка.

Компанія забезпечила костюмами, масками, окулярами. Весь транспорт після китайців дезінфікували.

Після першої обсервації тепер тут чекають на наступну. Цього тижня з Піднебесної повернуться ще чотири десятки китайців. Їх також ізолюють.

Через коронавірус, частині китайців не вдалося потрапити додому, бо їхні рідні міста закрили на карантин.

Факти ICTV раніше писали про те, що Кабмін створив сайт про коронавірус.

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