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Як вибрати приватний пенсійний фонд і скільки вкладати, щоб отримувати $1 тис. на місяць

Нині в Україні є проблема з низькими пенсіями, а через 15 років держава взагалі не зможе платити навіть мінімальну суму грошей, заявив очільник уряду Денис Шмигаль.

Через це українцям радять самостійно збирати кошти на власну старість. Зробити це можна через недержавний пенсійний фонд. Подібних неприбуткових організацій в Україні понад 60, туди можна робити внески, а потім отримувати виплати.

Відкладаючи щомісяця протягом 40 років 3 тис. грн, можна 20 років отримувати пенсію у розмірі $1-2 тис. Ця система неідеальна, ризик втратити кошти є, однак це краще, ніж сподіватися на державу.

Читайте: Які документи потрібні для оформлення пенсії в Україні

Аби гроші не згоріли, варто правильно вибрати фонд. У цьому питанні треба звернути увагу на такі нюанси:

  • термін існування фонду;
  • кількості учасників, які довірили йому свої накопичення;
  • розмір активів;
  • прозорість комунікації з клієнтами.

Накопичувальні пенсії в Україні

В Україні планують запровадити накопичувальні пенсії.

Система дозволить українцям протягом життя самостійно відкладати кошти для забезпечення гідної старості.

Детальніше про накопичувальні пенсії в Україні читайте на Фактах ICTV.

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