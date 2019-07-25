Как выглядят самые ядовитые змеи в Украине и что делать при укусе

Ежегодно в Украине десятки людей страдают от укусов ядовитых змей. В основном это реанимационные случаи, которые иногда становятся летальными. Особенно опасными эти укусы есть для детей, не редко они усложняются аллергической реакцией. Только во Львовской области в 2019 году в больницы попало пятеро детей. Змеи нападают не только в лесу, но и подползают к жилым домам.

В разгар лета украинцев массово атакуют змеи – от их укусов в этом году уже пострадали десятки людей. Спасать их сложно. Ранее медики использовали сыворотку российского и польского производства. Но эти вакцины в настоящее время в Украине не зарегистрированы, поэтому государство их закупить не может. В Косовской районной больницы спасительного антидота не видели три года.

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Хоть как-то ситуацию спасает гуманитарная помощь из Индии – в апреле 2018 года Украине передали полторы тысячи доз, их разделили по всем областям. Этого препарата хватает и на юге, и на западе, где змей больше. Правда, врачи уверяют – от укусов наших пресмыкающихся эта сыворотка не очень помогает.

Во Львовской области – с начала года через укусы змей в больницы попали почти три десятка человек. Но использовать индийскую вакцину медики пока не решаются – слишком много побочных эффектов.

В Западноукраинском детском центре за 27 лет от змеиных укусов спасали более сотни детей. Сыворотку не вводили ни одному пациенту, уверяют медики, все выздоровели.

Зато закарпатские врачи не столь категоричны. Прошлым летом именно благодаря индийскому препарату спасли восемь жизней. Используют ее лишь в сложных случаях.

Чтобы не проверять эффект на себе, специалисты советуют вести себя на природе осторожно. В Карпатах водятся несколько видов змей – ужи, медянки, полозы и гадюки. Последние – самые опасные. Бывают разного цвета – от ярко-красного до серого или коричневого. Голова треугольная, вдоль позвоночника – темная зигзагообразная линия.

На Закарпатье сейчас настоящее нашествие пресмыкающихся, попадаются гиганты – до 2,5 метров. Правда, обычно при встрече они пытаются убежать и лишь в крайнем случае выпускают яд. В последнее время больше всего змей – вблизи жилых зданий.

Они даже заползают в дома и машины. Внимательными стоит быть в заброшенных карьерах, среди каменных руин, в лесных просеках. От нападения защитит высокая обувь и крик, ползучие не любят шума. Но – не делайте резких движений, чтобы не спровоцировать пресмыкающегося.

Напомним,во Львовской области женщина попала в реанимацию после того, как ее укусила змея.

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