Як виглядають найбільш отруйні змії в Україні і що робити при укусі

Щороку в Україні десятки людей страждають від укусів отруйних змій. Здебільшого це реанімаційні випадки, які іноді стають летальними. Особливо небезпечними ці укуси є для дітей, не рідко вони ускладнюються алергічною реакцією. Лише на Львівщині 2019 року до лікарень потрапило п’ятеро дітей. Змії нападають не тільки в лісі, але і підповзають до житлових будинків.

У розпал літа українців масово атакують змії – від їхніх укусів цього року вже постраждали десятки людей. Рятувати їх складно. Раніше медики використовували сироватку російського і польського виробництва. Але ці вакцини нині в Україні не зареєстровані, тож держава їх закупити не може. У Косівській районній лікарні рятівного антидоту не бачили три роки.

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Хоч якось ситуацію рятує гуманітарна допомога з Індії – у квітні 2018 року Україні передали півтори тисячі доз, їх розділили по всіх областях. Цього препарату вистачає і на півдні, і на заході, де змій найбільше. Щоправда, лікарі запевняють – від укусів наших плазунів ця сироватка не дуже допомагає.

На Львівщині – з початку року через укуси змій до лікарень потрапили майже три десятки людей. Та використовувати індійську вакцину медики поки не наважуються – надто багато побічних дій.

У Західноукраїнському дитячому центрі за 27 років від зміїних укусів рятували понад сотню дітей. Сироватку не вводили жодному пацієнтові, запевняють медики, всі одужали.

Натомість закарпатські лікарі не такі категоричні. Минулого літа саме завдяки індійському препарату врятували вісім життів. Використовують її лише у складних випадках.

Аби не перевіряти ефект на собі, фахівці радять поводитися на природі обережно. У Карпатах водяться кілька видів змій – вужі, мідянки, полози і гадюки. Останні – найбільш небезпечні. Бувають різного кольору – від яскраво-червоного до сірого чи коричневого. Голова трикутна, уздовж хребта – темна зигзагоподібна лінія.

На Закарпатті нині справжнє нашестя плазунів, трапляються гіганти – до 2,5 метрів. Щоправда, зазвичай при зустрічі вони намагаються втекти і лише в крайньому випадку випускають отруту. Останнім часом найбільше змій – поблизу житлових будівель.

Вони навіть заповзають до осель і машин. Уважними варто бути в занедбаних кар’єрах, серед кам’яних руїн, у лісових просіках. Від нападу захистить високе взуття та галас, повзучі не люблять шуму. Але – не робіть різких рухів, аби не спровокувати плазуна.

Нагадаємо, у Львівській області жінка потрапила до реанімації після того, як її вкусила змія.

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