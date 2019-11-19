Как за €1 млн европейских грантов отремонтировали школу в Нововолынске

Небольшой городок Нововолынск на Волыни сорвал настоящий джек-пот, одержав победу в европейском проекте и получив более 1 млн евро.

За эти деньги из школы, которая наиболее затратная на энергоносители, делают настоящий термос. Утепляют ее полностью, устанавливают современные системы вентиляции, отопления. Это позволит экономить половину денег, которые раньше тратили на энергоносители.

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Уже сейчас здание школы не узнать. Здесь выбросили старые батареи, трухлявые деревянные окна, а также заменили лампы в классах и коридорах.

Но самая большая проблема была с теплом. Температура в классах иногда не поднималась выше 11 градусов. При том, что денег за отопление шло до 1 млн грн за сезон.

Уже год как в школе внедряют энергосберегающие мероприятия, благодаря победе в европейском проекте. Поэтому к сохранению тепла здесь подошли комплексно, температуру воздуха в школе автоматически регулирует свой тепловой пункт. Теперь на термометре в классах 23 градуса.

Осталось утеплить крышу. Качество работ оценивать европейские доноры, ведь требования к материалам и работе очень высоки. Оно и к лучшему, говорят в школе, ведь безопасность и комфорт детей, не менее важные, чем успешное обучение. Справиться планируют до конца года.

Напомним, на Прикарпатье дети годами учатся в аварийной школе.

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