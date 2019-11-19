Як за €1 млн європейських грантів відремонтували школу в Нововолинську

Невелике містечко Нововолинськ на Волині зірвало справжній джек-пот, здобувши перемогу в європейському проекті і отримавши більше 1 млн євро.

За ці гроші зі школи, яка найбільш затратна на енергоносії, роблять справжній термос. Утеплюють її повністю, встановлюють сучасні системи вентиляції, опалення. Це дасть змогу економити половину грошей, які раніше витрачали на енергоносії.

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Вже нині приміщення школи не впізнати. Тут викинули старі батареї, трухляві дерев’яні вікна, і навіть замінили лампи в класах та коридорах.

Та найбільша проблема була з теплом. Температура в класах часом не піднімалася вище 11 градусів. При тому, що грошей за опалення йшло до 1 млн грн за сезон.

Вже рік як у школі впроваджують енергоощадні заходи, завдяки перемозі в європейському проекті. Відтак до збереження тепла тут підійшли комплексно, температуру повітря в школі автоматично регулює свій тепловий пункт. Тепер на термометрі в класах 23 градуси.

Залишилося утеплити дах. Якість робіт оцінюватимуть європейські донори, адже вимоги до матеріалів і роботи дуже високі. Воно й на краще, кажуть у школі, адже безпека та комфорт дітей, не менш важливі, аніж успішне навчання. Справитися планують до кінця року.

Нагадаємо, на Прикарпатті діти роками вчаться в аварійній школі.

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