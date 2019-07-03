Свалки уже размером с Данию: как украинцы отказываются от полиэтилена

Большой супермаркет в центре столицы. Ежедневно здесь используют 20 тысяч полиэтиленовых пакетов. Сегодня на полках в основном бумажные. Магазин присоединился к всемирной акции День без полиэтилена. Большинству покупателей идея нравится. Однако, много и тех, кто без пакета жизни не представляет.

Экоактивистка Анастасия Мартыненко уверена – привычку можно воспитать. Она уже несколько лет в магазин ходит со своими сумками. Ее общественная организация пытается отучить людей от полиэтилена и пластика. Только пакетов за год украинец использует полтысячи, а вот немцам достаточно лишь 45.

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В Киеве к акции День без полиэтилена присоединились почти 100 ресторанов и кафе, но сеть супермаркетов – только одна. Заставить никого не могут, говорят в городском управлении экологии. Руководитель ведомств Андрей Рисованный тоже сегодня пришел с сумкой.

Во Львове антиполиетиленова акция продолжается три дня. Вместе с предпринимателями власть рассуждает как избавиться пластика в учреждениях торговли. Хотя и этого не достаточно, без доброй воли столичной власти проблему не решить.

Полностью запретили использование пакетов 33 страны мира. В Кении, например, за это могут даже посадить на 4 года или оштрафовать на 40 тысяч долларов.

Активисты еще раз напоминают – нужны радикальные и системные изменения, потому что Украина неуклонно приближается к экологическому коллапсу – у нас свалки занимают 7% всей территории. Это площадь целой Дании, а переработки отходов и сортировки мусора нету.

И в мире ситуация угрожающая – каждую секунду на планете используют 60 тысяч полиэтиленовых пакетов, каждую минуту – 10 миллионов. В мировом океане пластика скоро будет больше, чем рыбы. Поэтому, нынешняя акция еще один призыв к землянам опомниться.

Напомним, эколог рассказал, что водоросли, из-за которых позеленело море в Одессе, представляют опасность для людей.

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